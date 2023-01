Grabscher! Pete Davidson greift Chase Sui Wonders an den Po!

Pete Davidson (29) kann seine Finger offenbar nicht von seiner neuen Flamme lassen! Der "Saturday Night Life"-Star ist mittlerweile bekannt dafür, immer die schönsten Frauen an seiner Seite zu haben. Nach seiner Beziehung zu Reality-Ikone Kim Kardashian (42) datete er kurz das Model Emily Ratajkowski (31). Seit einigen Wochen wird er immer wieder knutschend mit Chase Sui Wonders (26) gesehen. Auf aktuellen Fotos langt er der Schauspielerin sogar beherzt ans Hinterteil!

Bilder, die Page Six vorliegen, zeigen die "Bodies Bodies Bodies"-Co-Stars am Strand von Hawaii. Auf einem der Fotos knutschen die offensichtlichen Turteltauben innig. Die 26-Jährige steht auf Zehenspitzen und legt ihre Hand um Petes Hals, während dieser ganz ungeniert an ihr Hinterteil packt. Auf anderen Schnappschüssen sieht man das neue Paar händchenhaltend und kuschelnd auf einer Strandliege.

Kürzlich tauchten schon Turtelbilder der beiden aus ihrem gemeinsamen Urlaub auf. Ganz verliebt und eng umschlungen küsste der Comedian die US-Amerikanerin am Strand der Trauminsel. Diese Fotos lassen wohl keinen Zweifel mehr an der Liebe der beiden.

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Getty Images Chase Sui Wonders, Schauspielerin

Getty Images Pete Davidson im Mai 2022

