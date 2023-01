Mega-Erfolg: Diese Rekorde brach "Avatar – The Way of Water"

Avatar The Way of Water ist ein echter Geniestreich von Regisseur James Cameron (68). Die Fortsetzung des ersten Teils "Avatar – Aufbruch nach Pandora" kam im Dezember 2022 in die Kinos und begeisterte bereits in den ersten Wochen die Fans auf der ganzen Welt. Wie The Wrap berichtete, konnte der Blockbuster im Januar die Rekordmarke von über zwei Milliarden US-Dollar als Einspielergebnis einbringen. Und das innerhalb von gerade einmal sechs Wochen! Damit überholte das Abenteuer Erfolgsfilme wie Avengers: Infinity War und steht aktuell auf Platz fünf der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.

