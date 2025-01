Das ist Schauspieler Tom Hollands absoluter Lieblingsfilm

Tom Holland (28), weltweit bekannt als Spider-Man, hat in einem Interview mit Men's Health über seinen absoluten Lieblingsfilm gesprochen – und überrascht damit wohl niemanden. Der Schauspieler erklärt selbstbewusst: "Ich schäme mich nicht zu sagen, dass es Avatar ist." Der Sci-Fi-Blockbuster von James Cameron (70) sei für ihn der beste Film aller Zeiten. Kein Wunder, denn "Avatar – Aufbruch nach Pandora" ging 2009 mit bahnbrechender 3D-Technologie in die Filmgeschichte ein und hält mit knapp 2,9 Milliarden Euro Einspielergebnis bis heute den Rekord als erfolgreichster Film aller Zeiten.

Neben seiner Bewunderung für James Camerons Epos stehen auch in Tom Hollands Karriere spannende Projekte an. Besonders Fans der Marvel-Filme dürfen sich freuen, denn 2026 schlüpft der Brite erneut in seine Paraderolle und wird als Peter Parker in "Spider-Man 4" über die Leinwand schwingen. Doch damit nicht genug: Er steht ebenfalls für Christopher Nolans (54) nächstes großes Filmprojekt vor der Kamera. In beiden Produktionen wird Tom an der Seite seiner Partnerin Zendaya (28) zu sehen sein – sie zählt aktuell selbst zu den gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods.

Tom, der neben seinen Blockbuster-Rollen auch für sein persönliches Engagement bekannt ist, genießt auch die Zeit abseits des Rampenlichts sehr. In Interviews betonte er bereits öfter, dass er sich in Zukunft mehr auf seine Familie konzentrieren möchte. Der ehemalige Tänzer hält die Verbindung zu seinen Wurzeln und bleibt dabei stets bodenständig. Mit seiner Nennung von "Avatar" als Lieblingsfilm beweist Tom einmal mehr seine Liebe fürs Kino – ein Hobby, das ihn schon als 13-Jährigen begeisterte – als Camerons Meisterwerk erstmals in den Kinos lief. Die Vision einer anderen Welt bei "Avatar" hat offenbar nicht nur das Publikum weltweit, sondern auch einen jungen Tom nachhaltig beeinflusst.

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture "Avatar: The Way Of Water"

Anzeige Anzeige

Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021

Anzeige Anzeige