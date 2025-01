Neuer Laufzeitrekord? James Cameron gibt "Avatar 3"-Hinweis

James Cameron (70) hat im Rahmen eines Interviews mit dem Filmmagazin Empire über den aktuellen Stand seines kommenden Films "Avatar: Fire and Ash" gesprochen. Dabei verriet der Regisseur auch interessante Details zur Laufzeit des Sci-Fi-Epos. James erklärte, dass der dritte Avatar-Teil in der aktuellen Schnittfassung "ungefähr so lang ist" wie sein Vorgänger "Avatar: The Way of Water" – dieser kam mit einer Laufzeit von 192 Minuten in die Kinos. James gab dabei an, dass sich die Produktion derzeit in einem außergewöhnlich guten Zeitplan befinde: "Wir haben in dieser Phase der Produktion doppelt so viele Aufnahmen fertiggestellt wie bei Teil 2 [und] die Filme sind ungefähr gleich lang."

Zwar nannte James keine exakte Laufzeit, deutete aber an, dass "Avatar: Fire and Ash" eventuell sogar die 200-Minuten-Marke erreichen könnte. Sollte dies der Fall sein, würde er damit die Laufzeit seines bisher längsten Films übertreffen: "Titanic" mit 194 Minuten. Der Regisseur ist für seine epischen und technisch bahnbrechenden Produktionen bekannt, die oft nicht nur künstlerisch, sondern auch in ihrer Dauer Maßstäbe setzen. Der erste Teil von "Avatar" kam 2009 in die Kinos und hatte eine Laufzeit von 162 Minuten.

James Cameron, der als einer der bedeutendsten Filmemacher Hollywoods gilt, hat sich mit Filmen wie "Terminator", "Titanic" und "Avatar" einen Namen gemacht, obwohl er zuletzt gestand, dass er "Terminator" heute peinlich findet. Mit seinen Werken verbindet er oft technische Innovationen mit emotionalen Geschichten, die weltweit Millionen Menschen in die Kinos ziehen. Privat hält sich der Regisseur jedoch lieber im Hintergrund und lebt zurückgezogen mit seiner fünften Ehefrau Suzy Amis, die er am Set von "Titanic" kennenlernte. Gemeinsam teilen sie die Liebe zu Umweltprojekten und dem Tauchen – ein Hobby, dem James laut Moviepilot nicht nur privat, sondern auch in seinen Filmen immer wieder nachgeht.

Landmark Media Press and Picture Filmausschnitt von "Avatar: The Way Of Water"

ActionPress James Cameron, Regisseur von Avatar

