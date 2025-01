Auf diese Kino-Highlights dürfen sich Filmfans 2025 freuen

Filmfans dürfen sich auf ein aufregendes Jahr 2025 freuen, denn mit Filmen wie "Like A Complete Unknown" und Avatar: Fire and Ash steht großes Kino bevor. Eines der Highlights wird laut der Bild das Biopic "Like A Complete Unknown" sein, in dem Timothée Chalamet (29) in die Rolle des jungen Bob Dylan (83) schlüpft. Bob selbst zeigte sich angetan von der Besetzung und schrieb auf X: "Timmy ist ein brillanter Schauspieler." Der Film kommt am 27. Februar in die Kinos. Auch Brad Pitt (61) wird wieder auf der Leinwand zu sehen sein. In dem Motorsport-Drama "F1", das ab dem 26. Juni weltweit startet, spielt er einen ehemaligen Formel-1-Fahrer, der für ein Comeback ins Cockpit zurückkehrt. Als Produzent war Lewis Hamilton (40), der selbst in der Rennszene eine Legende ist, mit an Bord.

Neben künstlerischen Highlights stehen Action und Spektakel ebenfalls auf dem Programm. Tom Cruise (62) kehrt in Mission: Impossible – The Final Reckoning als Ethan Hunt zurück – womöglich zum letzten Mal. Die finale Mission startet am 21. Mai in den Kinos. Fans fantastischer Welten freuen sich auf "Avatar: Fire and Ash", den dritten Teil der epischen Filmreihe, der am 19. Dezember erscheint. Nach den Elementen Erde und Wasser widmet sich dieser Teil dem Feuer und führt ein neues Na‘vi-Volk ein. Besondere Aufmerksamkeit erregt auch das Geschichtsdrama "September 5", das die Geiselnahme während der Olympischen Spiele 1972 behandelt und am 9. Januar startet.

In diesem Kinojahr sorgt auch eine Horror-Fortsetzung für Aufsehen. "28 Years Later", das neueste Werk von Danny Boyle (68), führt die "28 Days Later"-Reihe fort. Der atmosphärische Film wurde komplett mit einem iPhone 15 Pro gefilmt, ein Novum in der Filmgeschichte. Danny und Drehbuchautor Alex Garland bleiben dem düsteren Stil der Vorgänger treu, sodass Fans der Reihe auf ihre Kosten kommen dürften. Ein weiteres Highlight 2025 ist die Fortsetzung von "Freaky Friday" mit Lindsay Lohan (38) und Jamie Lee Curtis (66), der als "Freakier Friday" ab dem 8. August im Kino zu sehen ist. Die Kinolandschaft des Jahres 2025 verspricht somit nicht nur Vielfalt, sondern auch spannende Geschichten und große Emotionen.

Landmark Media Press and Picture Szene aus "Avatar: The Way of Water"

Getty Images Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis im August 2024

