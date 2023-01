Nach Dschungel-Exit: So kommen Camper ohne Koch Papis aus!

Knapp zwei Wochen lang war Papis Loveday (46) dafür verantwortlich, dass die Teilnehmer des Dschungelcamps leckeres Essen auf den Tisch bekommen! In der gestrigen Folge schied das Topmodel allerdings aus. Von nun an sind Lucas Cordalis (55), Gigi Birofio (23), Jolina Mennen (30) und Co. also in der Essenszubereitung auf sich allein gestellt. Papis verriet Promiflash, wie die übrigen Kandidaten nun ohne seine Kochkünste auskommen werden!

Das Kochen hat für Papis wohl eine ganz besondere Bedeutung. "Ich habe immer gekocht, weil Kochen für mich eine Freude und Leidenschaft ist. Ich meditiere beim Kochen, ich habe Spaß beim Kochen. Ich habe es also von ganzem Herzen gemacht", erzählte der gebürtige Senegalese im Promiflash-Interview. Dass von den übrigen Kandidaten jemand seinen Platz einnehmen könne, glaube er nicht. "Aber ich habe zu Jolina gesagt, sie soll es versuchen. Gigi hat gesagt: 'Ja ja, wir werden essen, aber es wird nicht wie davor sein.' Das macht mich stolz", fügte der Hobbykoch glücklich hinzu.

Während seiner Zeit im australischen Dschungel habe Papis vor allem Salz vermisst, denn die Camper stehen während des TV-Abenteuers ohne jegliche Gewürze da. Im Dschungel habe er gelernt, diese Kleinigkeiten zu schätzen. "Es ist gefühlt hundert Jahre her, dass ich Salz gegessen habe", berichtete er. Aus diesem Grund habe sich der 46-Jährige nach einer wohlverdienten Dusche erst einmal eine Tüte gesalzener Erdnüsse im Hotel gegönnt.

RTL Djamila Rowe und Papis Loveday im Dschungelcamp 2023

RTL Papis Loveday und Verena Kerth, Dschungelcamper

RTL Papis Loveday im Dschungelcamp

