Nach Zoff im Dschungel: So steht Papis Loveday zu Lucas

Wie denkt Papis Loveday (46) heute über seinen Streit mit Lucas Cordalis (55)? Das Model musste gestern das Dschungelcamp nach Tag 15 verlassen. Der gebürtige Senegalese schlitterte also ganz knapp am Einzug ins Halbfinale vorbei. Einen Tag vor seinem Exit hatte Papis sich noch einen ordentlichen Zoff mit Mitcamper Lucas Cordalis geliefert. Der Unternehmer hatte dem Entertainer vorgeworfen, fake zu sein. Im Promiflash-Interview erklärte Papis, wie er nach seinem Auszug über die Auseinandersetzung denkt.

Der 46-Jährige berichtete gegenüber Promiflash, dass er kein Problem mit Lucas habe. "Es ist geklärt, es ist Schnee von gestern", gab Papis an. "Ich sage meine Meinung auch zu meinen Freunden, wenn sie etwas falsch gemacht haben", ergänzte er. "Das ist meine Natur, ich bin null nachtragend. Und meiner Meinung nach habe ich es klargestellt und das war's", schloss er ab.

Der Fashion-Fan sei aber sehr enttäuscht, dass er den Traum von der Dschungelkrone so kurz vor Ende an den Nagel hängen musste. Papis räumte auch ein: "Es könnte an den letzten zwei Tagen und dem Streit mit Lucas liegen." Aber er bereue nichts: "Wenn die Zuschauer darauf Wert legen und nicht für mich anrufen, dann haben sie nicht verstanden, worum es in dem Streit ging."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Thoyah Papis Loveday im Dschungelcamp 2023

RTL Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Kandidat

RTL Papis Loveday im Dschungelcamp 2023

