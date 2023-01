Sehr bald: Lucy Fallon verrät den ungefähren Geburtstermin!

Wann kann Lucy Fallon (27) ihr Baby in den Armen halten? Die "Coronation Street"-Darstellerin machte im September öffentlich, dass sie nach einer Fehlgeburt im vergangenen März wieder schwanger ist. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits im fünften Monat. Später gab die Britin bekannt, dass sie und ihr Freund, der Fußballprofi Ryan Ledson, sich über einen kleinen Jungen freuen dürfen. Die Geburt steht sogar schon kurz bevor!

In ihrer Instagram-Story zeigte die 27-Jährige ihren Babybauch und verriet: "In weniger als einer Woche ist es so weit." Sie habe bereits einige Nachrichten erhalten, ob ihr Sohn schon das Licht der Welt erblickt habe: "Aber nein, er ist noch nicht da." Lucy hoffe jedoch, dass er sich auch nicht mehr allzu viel Zeit lasse. Den exakt errechneten Geburtstermin gab sie allerdings nicht preis.

Mit der Schwangerschaft hatte Lucy überhaupt nicht gerechnet. Im Interview mit OK! erzählte die TV-Persönlichkeit: "Ich war etwas geschockt nach dem, was wir durchmachen mussten, und ich habe nicht erwartet, dass es so schnell passiert. Aber wir haben uns damit ausgesöhnt und denken, das ist der nächste Schritt für uns."

Instagram / lucyfallonx Lucy Fallon, Schauspielerin

Getty Images Lucy Fallon bei den NME Awards 2020

Instagram / lucyfallonx Lucy Fallon, Schauspielerin

