Daydrinking? Damit vertreiben sich Dschungel-Begleiter Zeit

Was machen eigentlich die Begleiter der Dschungelcamp-Teilnehmer? Seit 17 Tagen kämpfen die Stars bereits in Australien um den Sieg und die heiß begehrte Dschungelkrone. Doch angereist sind sie nicht allein – jeder Teilnehmer durfte eine Begleitperson seiner Wahl mitnehmen, die während des Dschungelaufenthalts im Hotel Versace auf ihn wartet. Aber was machen die Freunde und Familienangehörigen der Camper eigentlich die ganze Zeit?

Im Interview mit Olivia Jones (53) bei "Die Stunde danach" plauderte Julian F. M. Stoeckel (35) aus dem Nähkästchen und gab den Zuschauern einen Einblick in den Alltag eines Dschungelcamp-Begleiters. "Die ganzen Begleiter machen zahlreiche Reisen – und zwar in die ganzen Känguru- und Koalaparks", verriet der Entertainer. Doch auch Feiern stehe bei den Begleitern, zu denen auch Mike Heiter (30) zählt, auf dem Programm. "Und das am liebsten an der Bar", betonte Julian. Für manch einen gehe das Trinken bereits am frühen Morgen los. "Es sind auf jeden Fall Lager entstanden und es gibt so ein Lager – wir sitzen manchmal schon um 11 Uhr da und trinken Champagner", erzählte der 35-Jährige weiter.

Doch in einer Sache seien sich dann so gut wie alle Begleitpersonen der Dschungelcamp-Stars einig. "Wir sind natürlich alle Team Djamila. Wir lieben Djamila und wir hoffen sehr, dass Djamila Dschungelkönigin wird", stellte Julian klar. Doch ob die 55-Jährige wirklich das Rennen macht, wird sich erst heute Abend zeigen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Instagram / julianfmstoeckel Julian F. M. Stoeckel, Entertainer

Instagram / mikeheiter Mike Heiter vor dem Hotel Versace in Australien, 2023

RTL Djamila Rowe im Dschungelcamp

