Mike Heiter ist sich sicher: Gigi wird neuer Dschungelkönig

Mike Heiter (30) ist zuversichtlich, dass sein Freund das Rennen macht. Heute Abend ist es so weit: Der neue Dschungelkönig wird von den Zuschauern gewählt. Neben Lucas Cordalis (55) und Djamila Rowe (55) kämpft auch Gigi Birofio (23) bereits seit 17 Tagen in Australien um Sieg und Krone. Doch hat der Reality-TV-Star überhaupt das Zeug dazu? Sein Begleiter Mike Heiter ist überzeugt: Gigi kann das Dschungelcamp gewinnen.

"Gigi hat alle Facetten gezeigt. Einmal die Achterbahn der Gefühle – wir haben jede Seite gesehen. Und ich denke, dass das einen würdigen König ausmacht", erklärt der ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer im Interview bei "Die Stunde danach". Der 30-Jährige ist stolz auf seinen Kumpel. "Er hat alles gezeigt, er hat alles gegeben. Er konnte nicht mehr und hat trotzdem 110 Prozent gegeben", betont Mike weiter. Dennoch glaube er, dass Gigi den Zuschauern am letzten Tag nicht mehr wirklich viel Neues zu bieten hat. "Wir haben alles schon gesehen", gibt der Influencer zu.

Neben Mike steht auch Ex-Camperin Cecilia Asoro hinter dem 23-Jährigen. Nach ihrem Exit verriet die TV-Bekanntheit im Gespräch mit Promiflash, dass sie den Sieg vor allem dem einstigen Ex on the Beach-Kandidaten wünsche. "Ich muss natürlich sagen, dem Gigi gönn ich die Krone. Ich habe eine Bindung mit ihm dort aufgebaut", verriet Cecilia.

