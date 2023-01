Sex-Nachricht verschickt? Aleks Petrovic meldet sich zu Wort

Aleksandar Petrovic (31) ist außer sich. Am Samstagnachmittag machte eine angebliche Nachricht des einstigen Ex on the Beach-Teilnehmers im Netz die Runde. Salvatore Vassallo, der wie auch Aleks ein Ex von Christina Dimitriou (31) ist, hatte Gina Alicia einen Screenshot geschickt, der eine pikante Nachricht von Aleks an eine fremde Frau zeigt: Der Realitystar bot der Dame in dieser Geld für Sex. Doch ist diese nur ein Fake? Jetzt meldete sich Aleksandar zu Wort.

"Liebe Community, eins muss euch bewusst sein, mit so einem billigen Fake könnt ihr einen Löwen nicht aus seinem Schlaf wecken", schrieb der 31-Jährige in seiner Instagram-Story und dementierte damit das Gerücht, er habe einer Frau Geld für Sex geboten. Zudem deutete er an, dass Salvatore die Nachricht gefälscht habe. "PS: Damit es in Zukunft glaubwürdiger rüberkommt, lerne Satzzeichen zu verwenden", stichelte Aleks gegen den TV-Star. Seine Fans scheinen ihm zu glauben. "Er ist so peinlich... nur weil er 'uninteressant' geworden ist, versucht er sich an dir und Vanessa hochzuziehen", schrieb ein Follower unterstützend.

Doch nicht nur Aleks meldete sich zu Wort – auch Salvatore möchte die aufgekommenen Vorwürfe, er hätte die Nachricht gefälscht, nicht auf sich sitzen lassen. "Es sagen viele, es ist fake, weil er keine Satzzeichen verwendet hat. Wenn ich mir eine Prostituierte ins Hotel liefern lasse, was ich nicht mache – das ist nicht mein Fall – dann schreibe ich nicht mit Punkt, Komma und Ausrufezeichen", versuchte der einstige Temptation Island-Teilnehmer unter anderem zu erklären. Er habe lediglich aus Mitleid mit Aleks Freundin Vanessa Nwattu gehandelt.

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de