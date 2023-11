Aleksandar Petrovic wirft RTL nun "psychische Gewalt" vor!

Dieses Posting gefällt ihm gar nicht! Aleksandar Petrovic (32) und seine Partnerin nahmen an Das Sommerhaus der Stars teil und gerieten dort mehrmals aneinander. Sie selbst bezeichnen die damalige Zeit als den Tiefpunkt ihrer Beziehung. Als der Realitystar dann seiner Freundin einen Liebesbrief schreiben musste, bekam er wegen der Krise nur rationale Zeilen zusammen. Der Sender zieht den Muskelmann damit auf – aber Aleks findet das nicht witzig!

Auf dem offiziellen Instagram-Account von RTL wurde ein Zusammenschnitt von Aleks und Vanessas Zeit bei Temptation Island V.I.P. und im Sommerhaus geteilt. Beim Treuetest hatten die beiden ein Gedicht über ihre tiefen Gefühle geschrieben, im Sommerhaus sah das Ganze aber anders aus. "Wie es begann... und wie es jetzt läuft", heißt es in dem Video. In den Kommentaren macht der 32-Jährige seinem Ärger Luft!

"Komplett unnötiger und rücksichtsloser Beitrag. Ihr wisst am besten, wie es uns mental mitnimmt, immer wieder auf 'Temptation Island' reduziert zu werden und ihr drückt nochmal richtig in die Wunde rein", verfasst Aleks und stuft das Video sogar als "psychische Gewalt" ein. Einige Fans stimmen ihm zu, andere hingegen erinnern sich an seine Ex Christina Dimitriou (31), die er in der Show betrogen hatte: "Was hast du Christina angetan? Eine psychische Umarmung?"

RTL Aleksandar Petrovic in "Das Sommerhaus der Stars"

RTL Vanessa Nwattu im Sommerhaus 2023

Instagram / vanessa.nwa Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, "Temptation Island V.I.P."-Paar

