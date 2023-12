Zum Jahrestag: Aleks Petrovic macht Vanessa Liebeserklärung

Aleksandar Petrovic (32) und Vanessa Nwattu haben Grund zum Feiern: Heute vor einem Jahr machten sie ihre Beziehung öffentlich. Zuvor hatte sich der Realitystar mit seiner damaligen Partnerin Christina Dimitriou (31) dem Treuetest bei Temptation Island V.I.P. gestellt. Schnell verliebte er sich jedoch in Verführerin Vanessa und verließ mit ihr die Show. Was folgte, war Kritik und Häme für die Turteltauben. Jetzt erinnert sich Aleks in einer emotionalen Liebeserklärung an die Widrigkeiten zurück!

"Es war ein sehr großes Risiko, allerdings hat es sich ausgezahlt, denn seit mittlerweile einem Jahr darf ich der ganzen Welt stolz mitteilen, dass wir glücklich vergeben sind", schreibt er auf Instagram. Aleks sei unendlich dankbar, Vanessa an seiner Seite zu haben. Besonders die Zeit rund um die Ausstrahlung der Show sei aber eine harte Belastungsprobe gewesen. Die beiden hielten ihre Liebe geheim und bekamen für ihr Verhalten im TV ordentlich Ärger: "Diese sechs Monate waren die schwerste Zeit unseres Lebens, Babe!"

Kaum eine andere so junge Beziehung hätte dem Druck standhalten können, betont der Fitnesscoach: "Dies zeigt mir umso mehr, dass dort in Faro etwas Einmaliges zwischen uns passierte..." Ob Vanessa sich über die liebevollen Worte ihres Freundes freut? Bereits bei Das Sommerhaus der Stars versuchte Aleks sich an einer Liebeserklärung – bei seiner Auserwählten kullerten jedoch nur Tränen der Enttäuschung.

Instagram / vanessa.nwa Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, "Temptation Island V.I.P."-Paar

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

