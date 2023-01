Dschungelkönigin 2023: Djamila Rowe rechnete nicht mit Sieg

Damit hat sie nicht gerechnet! Visagistin Djamila Rowe (55) war bei der diesjährigen Staffel im Dschungelcamp eine wirkliche Überraschungskandidatin. Ihr Einzug in das Camp war sehr spontan und sie hatte keine Zeit, sich irgendwie auf die Situation vorbereiten zu können. Doch das einstige It-Girl konnte von Beginn an mit seiner Art punkten und wurde auch bei den Promiflash-Lesern meistens als Favoritin gehandelt. Und sie holte sich die Krone! Doch wie fühlte es sich für Djamila an, diese Show zu gewinnen?

"Ich bin noch wie in Trance, ich kann's noch nicht so ganz glauben, dass ich das geworden bin", erzählte sie in dem ersten Interview mit RTL nach dem Entgegennehmen der Krone. "Dass ich so weit komme, hätte ich nie gedacht", führte sie aus. Sie sei immer die Zurückhaltende, aber immer sie selbst gewesen. Ihre ersten Gedanken nach der Bekanntgabe der Gewinnerin waren: "Vielleicht haben die sich verzählt?" Vor dem Camp habe sie nicht wirklich viele Fans gehabt. "Wer ruft denn so viel für mich an? Wo kommen diese Menschen plötzlich her?", wunderte sie sich.

Nach ihrer letzten Dschungelprüfung habe sie gedacht, dass Lucas (55) sich die Krone holt. "Lucas war mein stärkster Konkurrent. [...] Da habe ich gedacht, das wird ein sehr harter Kampf für mich", äußerte sie sich dazu.

Anzeige

RTL Djamila Rowe und Papis Loveday im Dschungelcamp 2023

Anzeige

RTL Djamila Rowe, Dschungelcamp-Teilnehmerin

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Djamila Rowe bei ihrer letzten Dschungelprüfung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de