Ein Monat nach Geburt: Loredana Wollny verrät Babygeschlecht

Loredana Wollny (18) verrät endlich Details zu ihrem Nachwuchs! Im Dezember durfte das jüngste Mitglied der bekannten TV-Großfamilie ihr erstes Baby auf der Welt begrüßen. Genauere Infos zu dem Vater des Kindes und den Namen ihres Kleinen hält sie aber bis jetzt geheim – und anders als ihre Schwestern machte sie ausnahmsweise nicht mal das Geschlecht ihres kleinen Wunders publik! Bis jetzt: Loredana verriet nun, dass sie stolze Mama eines Sohnes ist!

"Unser Sohn ist am 20. Dezember 2022 geboren, unser ganzer Stolz. Wir genießen die Zeit in vollen Zügen", verriet sie unter einem süßen Bild des Kleinen. Darauf grinst der niedliche Junge mit geschlossenen Augen in die Kamera. Dass Loredana einen Sohn bekommen hat und ausnahmsweise mal kein weiteres Wollny-Mädchen, freut die 18-Jährige ganz besonders: "Jetzt haben die Jungs Verstärkung zu Hause."

In den Kommentaren waren die Fans ganz verzückt von dem kleinen Wollny-Spross. "So ein süßer Junge", "Was für ein kleiner süßer Fratz" und "Ein richtig schönes süßes Baby", waren nur einige der begeisterten Stimmen. Auch Loredanas große Schwester Sarafina (28) stimmte in die Lobeshymne ein: "So ein süßer Schatz."

Loredana Wollny mit ihrem Baby

Loredana Wollny

Loredana Wollny (l.) und ihr Freund, 2023

