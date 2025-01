Loredana Wollny teilt ein niedliches Pärchenfoto mit Servet

Schon knapp drei Jahre ist Loredana Wollny (20) glücklich vergeben. Mit Servet, dem Vater ihres Kindes, schwebt die Blondine nach wie vor auf Wolke sieben. An ihrem Liebesglück lässt die Tochter von Silvia Wollny (59) auch regelmäßig ihre Community teilhaben. So auch mit einem neuen Instagram-Schnappschuss von sich und ihrem Verlobten. "Liebe ist unser Fundament, Ehrlichkeit unser Weg, Vertrauen unser Band – und gemeinsam schreiben wir unsere Zukunft. Ich liebe dich", schrieb sie zu einer niedlichen Schwarz-Weiß-Aufnahme der beiden.

Lange wird es wohl nicht mehr dauern, bis die 20-Jährige, ihr Partner und ihr gemeinsamer Sohn Aurelio auch offiziell den nächsten Schritt gehen. Bereits im Februar 2023 machten sie ihre Verlobung offiziell. Ein Hochzeitsdatum stand lange aber nicht im Raum. Vergangenen November äußerte sich Loredana aber erneut dazu bei Social Media und teilte ihren Fans mit: "Wir werden heiraten." Mit ihr feierten nicht nur ihre über 50.000 Follower, sondern auch die ganze Großfamilie. "Ich freue mich. Der kleinste Drache kommt unter die Haube", schrieb unter anderem Familienoberhaupt Silvia. Wann genau die beiden vor den Traualtar treten, haben sie aber bisher nicht verraten.

Die jüngste Tochter des Wollny-Clans war erst 18 Jahre alt, als ihr Kind das Licht der Welt erblickte. Vergangenen Monat wurde Aurelio zwei Jahre alt. Anlässlich seines Ehrentags schmissen Loredana und Servet eine prächtige Party für ihren Sohn. Ein Foto der Feier auf Instagram zeigt die jungen Eltern in superschicken Outfits. Das Geburtstagskind trägt ein traditionelles Kostüm – und sieht damit aus wie ein kleiner Prinz. Dazu schrieb die TV-Bekanntheit: "Vor genau zwei Jahren, am 20.12.2022, hast du unsere Familie komplett gemacht und uns gezeigt, was es bedeutet, Liebe in ihrer stärksten Form zu erleben."

Instagram / servetozbekkk Loredana Wollny und Servet Özbek, Reality-TV-Bekanntheiten

Instagram / loredanawollny Loredana Wolly mit ihrem Verlobten Servet und ihrem Sohn Aurelio

