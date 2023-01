"Lupin"-Darsteller Adama Niane im Alter von 56 verstorben!

Die Filmwelt trauert um Adama Niane. Durch Serien wie beispielsweise Lupin, "Alex Hugo" oder "Troubled Waters" hatte sich der in Paris geborene Schauspieler einen Namen in der Branche gemacht und weltweit Bekanntheit erlangt. Zuletzt war er in dem Drama "L’île aux 30 cercueils" als Yannick Lantry zu sehen. Doch seine Fans müssen jetzt ganz stark sein: Nun wurde bekannt gegeben, dass Adama im Alter von 56 Jahren verstorben ist.

Sein Co-Star Omar Sy (45) gab die Nachricht des Ablebens des Schauspielers nun auf Twitter bekannt. Zu einem Bild des Verstorbenen, schrieb der 45-Jährige: "Ich spreche den Angehörigen von Adama Niane mein tiefstes Mitgefühl aus. Er war ein großer Schauspieler, an dessen Seite ich das Glück und das Vergnügen hatte, zu spielen". Der Ziemlich beste Freunde-Star fuhr fort, dass er Adama als einen Mann von seltener Güte kennengelernt habe. "Möge seine Seele in Frieden ruhen", beendete er seinen Beitrag schlicht.

Auch der "Get In"-Regisseur Olivier Abbou der in der Vergangenheit ebenfalls mit Adama zusammengearbeitet hatte, richtete einige Worte an seine Fans. "Mit großer Trauer habe ich gerade vom Tod von Adama Niane erfahren, mit dem ich das Glück hatte, an den beiden Staffeln von Maroni und Furie zu arbeiten", schrieb der Franzose im Netz. Zudem bezeichnete er Adama als "mein Held, ein Freund, ein Komplize". Die genaue Todesursache ist bisher noch nicht bekannt.

