Moderator Jan Köppen meldet sich nach Dschungel-Finale

Jetzt meldet sich Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen (39) erstmals zu Wort! Auch in diesem reisten die Stars und Sternchen der deutschen Promiwelt in den australischen Dschungel, um sich der ein oder anderen Prüfung zu stellen. Allerdings kam es in diesem Jahr zu einer Veränderung: Statt Daniel Hartwich (44) moderierte Jan an der Seite von Sonja Zietlow (54) und feierte somit sein Dschungel-Debüt. Kurz nach dem großen Finale meldete er sich nun bei seinen Fans im Netz!

In einer Story auf Instagram richtete sich der 39-Jährige an seine Follower: "Leute, jetzt ist die Staffel auf einmal vorbei – das ist ganz schön absurd, wie sich das so anfühlt!" Nach den 17 Tagen, die Jan jeden Morgen live vor der Kamera stand, freue er sich nun auch auf das große Wiedersehen: "Das wird interessant, glaube ich! Was wohl Peter Klein dazu sagt?", fuhr er fort und spielte dabei auf das Fremgeh-Drama an.

"Irre! Mir hat das sehr viel Spaß gemacht! Ich werde die nächsten Tage wahrscheinlich noch ein bisschen Revue passieren lassen. [...] Ich freue mich sehr, dass es so war, wie es war und ich Teil dieser ganzen Sache sein darf", bedankte er sich für die vergangenen Tage im australischen Busch. Auch freute sich Jan für die amtierende Dschungelkönigin Djamila Rowe (55): "Eine verdiente Königin, das muss man unterstreichen!"

RTL Die Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen

RTL Sonja Zietlow und Jan Köppen im Dschungelcamp 2023

RTL / Stefan Thoyah Jan Köppen, Dschungelkönigin Djamila Rowe und Sonja Zietlow

