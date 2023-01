Wie bringt Peter Klein Schwiegersohn Lucas Ehe-Drama bei?

Hat Peter Klein sich einen Plan zurechtgelegt? Seit einigen Tagen kriselt es in der Ehe des gelernten Malermeisters mit Iris Klein (55). Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) wirft ihrem Gatten vor, sie in Australien mit Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Die Vorwürfe streitet der TV-Star jedoch ab. Währenddessen kämpft sein Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) im Dschungelcamp um den Sieg. Wie wird Peter ihm wohl das Drama um seine Ehe nach seinem Exit beibringen?

"Da habe ich natürlich eine riesen Aufgabe vor mir. Vor allen Dingen denke ich, der Lucas wird sich da auch Vorwürfe machen, dass er mich als Begleitperson mitgenommen hat", gab Peter im Interview mit RTL zu. Wie er seinem Schwiegersohn von der Ehekrise erzählen wird, wisse er noch nicht. "Dass es gesagt werden muss, ist mir klar. Ich probiere es halt so schonend wie möglich, aber Lucas ist auch sehr verständnisvoll. Er wird natürlich schon geschockt sein", äußerte der Mallorca-Auswanderer.

Und was glaubt Peter, was Lucas' nächste Schritte nach dem Geständnis sind? "Er wird wahrscheinlich auch direkt zu Hause anrufen und wird gucken, wie die Sache aktuell steht. Und er wird sich selbst ein Bild machen. [...] Ich denke halt schon, dass er guckt, dass er so ein bisschen der vermittelnde Part ist und probiert, das Ganze zu klären", meinte der einstige Sommerhaus der Stars-Teilnehmer.

