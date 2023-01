"The Adamys Family"-Darstellerin Lisa Loring ist verstorben!

Lisa Lorings Fans müssen jetzt ganz stark sein. Im Alter von gerade einmal sechs Jahren hatte die auf den Marshallinseln geborene Darstellerin mit der Sitcom "The Addams Family" ihren großen Durchbruch gefeiert. Als Wednesday Addams war sie von 1964 bis einschließlich 1966 in der erfolgreichen TV-Serie zu sehen gewesen. Nun machten allerdings traurige Nachrichten die Runde. Lisa ist im Alter von 64 Jahren verstorben.

Das gab nun Lisas gute Freundin Laurie Jacobson auf ihrer Facebook-Seite bekannt. "Mit großer Traurigkeit gebe ich den Tod unserer Freundin Lisa Loring bekannt. Vor vier Tagen erlitt sie einen schweren Schlaganfall, ausgelöst durch Rauchen und hohen Blutdruck", ist dort zu lesen. Im Anschluss habe man dann alle lebenserhaltenden Maßnahmen unternommen. Am Wochenende habe Lisas Familie schließlich die schwierige Entscheidung getroffen, die Maschinen abzustellen. "Sie war wunderschön, gütig und eine liebende Mutter – Lisas Vermächtnis in der Welt der Unterhaltung ist riesig", versicherte Laurie. Abschließend richtete sie noch einmal rührende Worte an ihre Freundin: "Ruhe in Frieden, Lisa. Du hast allein eine Menge Spaß bereitet."

Wenig später bestätigte dann auch Lisas Tochter die traurigen Nachrichten. "Sie ist friedlich eingeschlafen, während ihre beiden Töchter ihre Hände hielten", versicherte Vanessa Foumberg. Lisa hinterlässt neben ihr noch eine weitere Tochter, Marianne.

PictureLux Der "The Addams Family"-Cast im Jahr 1964

Getty Images Lisa Loring und Felix Silla im Jahr 2001 in Hollywood

Getty Images Lisa Loring, Schauspielerin

