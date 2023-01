Nach Dschungelcamp: So viele Follower sahnen die Stars ab

Hat sich das Dschungelcamp für die Promis auch in Sachen Follower und Co. gelohnt? Am vergangenen Sonntag ging die diesjährige Staffel des australischen TV-Abenteuers mit dem großen Finale zu Ende. Als neue Dschungelkönigin wurde Djamila Rowe (55) von den Fans gewählt, worüber sich die dunkelhaarige Beauty total gerührt zeigte. Doch auch andere Kandidaten erfreuten sich während des Formats großer Beliebtheit. Wie wirkte sich die Teilnahme auf die Followerzahlen der Dschungelcamper aus?

Die Profile von Lucas Cordalis (55), Jolina Mennen (30) und Co. zeigen, dass sich der fast dreiwöchige Aufenthalt im australischen Busch in Sachen Reichweite ganz schön gelohnt hat. So erhöhte sich die Followerzahl des Zweitplatzierten Gigi Birofio (23) um 164.000 User, sodass er sich nun über 354.000 Abonnenten freuen darf. Auch Cosimo Citiolos (41) Community ist über die vergangenen Wochen deutlich gewachsen. Während er vor dem Dschungelstart rund 243.000 Follower hatte, erfreut er nun 292.000 Fans mit seinen Beiträgen. Auch die neue Dschungelkönigin Djamila kann einen enormen Anstieg an Abonnenten verzeichnen. So hat sich die Followerschaft des einstigen It-Girls fast verdoppelt: von 13.200 zu Beginn auf nun 77.900 User.

Auch die Followerzahlen der anderen Ex-Camper können sich sehen lassen. So darf sich Jolina mittlerweile beispielsweise über 297.000 Fans freuen, während 620.000 User das Leben von Lucas verfolgen. Jana Pallaske (43) verzeichnet nach ihrer Dschungelcamp-Teilnahme 118.000 Follower, Verena Kerth (41) folgen 123.000 User und Cecilia Asoro hat 47.400 Fans. Claudia Effenberg (57) und Papis Lovedays (46) Communitys bestehen aus jeweils 107.000 Followern. Die Schlusslichter der Rangliste bilden Tessa Bergmeier (33) mit 21.600 und Markus Mörl (63) mit 5.114 Abonnenten.

Anzeige

RTL Dschungelcamp-Finalisten 2023: Gigi Birofio, Lucas Cordalis und Djamila Rowe

Anzeige

RTL Die Kandidaten des Dschungelcamps 2023

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Cosimo Citiolo, Gigi Birofio, Cecilia Asoro und Tessa Bergmeier

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de