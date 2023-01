Wegen Gutachten: Stephen Bears Urteil wurde aufgeschoben

Stephen Bears (33) Verurteilung steht noch aus. Der Realitystar musste sich vergangenes Jahr vor Gericht verantworten, weil er seine TV-Kollegin Georgia Harrison beim Sex gefilmt haben soll. Er soll den Clip veröffentlicht haben, weshalb er im Dezember von einem Gericht unter anderem wegen Voyeurismus für schuldig erklärt wurde. Doch bis das Urteil gefällt wird, könnte es noch etwas dauern: Stephens Urteil soll wegen eines psychiatrischen Gutachtens aufgeschoben werden.

Wie Essex Live berichtete, sollte Stephens endgültiges Urteil eigentlich am 31. Januar gesprochen werden. Doch seine Anwältin reichte einen Antrag ein, die letzte Anhörung auf Anfang März zu schieben. Der Grund dafür soll ein erneutes psychiatrisches Gutachten sein. Der 33-Jährige wurde bereits zuvor beurteilt, doch die Verantwortlichen seien nicht in der Lage, "eine vollständige Diagnose zu stellen", hieß es von der Verteidigerin: "Die Staatsanwaltschaft hat das Verhalten von Herrn Bear in der Verhandlung angeführt und ich denke, dass ein psychiatrisches Gutachten einen gewissen Kontext liefen würde." Die Verhandlung wurde auf den 3. März gelegt.

In der Zwischenzeit scheint Stephen einen großen Schritt in seinem Liebesleben zu planen: Vor wenigen Tagen gab er die Verlobung mit seiner Partnerin Jessica Smith bekannt. In einem TikTok-Video stellte er seiner Liebsten mitten in einem Restaurant die Frage aller Fragen – und sie antwortete unter dem Applaus der Gäste mit Ja.

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison, Influencerin

Instagram / stevie_bear Stephen Bear, Reality-TV-Darsteller

Getty Images Stephen Bear, UK-"Ex on the Beach"-Star

