An Silvester? Erste Details zu Juliette und Tahnees Hochzeit

Juliette Schoppmann (42) und Tahnee (30) haben ihre Fans gestern mit einer tollen Neuigkeit aus ihrem Privatleben überrascht! Die Musikerin und die Komikerin veröffentlichten beide traumhafte Schnappschüsse in den sozialen Medien, auf denen sie in weißen Jumpsuits im Meer posieren. Mit einem Diamantring- und Herz-Emoji deuteten sie an, geheiratet zu haben. Jetzt gibt es endlich weitere Details zu Juliette und Tahnees Trauung am Meer!

Wie Bunte erfahren haben will, habe die Hochzeit der beiden bereits vor ein paar Wochen vor einer traumhaften Kulisse stattgefunden: Juliette und Tahnee seien zum Jahreswechsel nach Mexiko gereist, um sich im kleinen Rahmen das Jawort zu geben. Ob das Paar sich also an Silvester die ewige Liebe geschworen hat? Auf eine große Feier mit vielen Gästen sollen die Turteltauben hingegen verzichtet haben.

Tahnee hatte schon vor einigen Tagen Fotos aus ihrem Urlaub in Mexiko im Netz geteilt. "Weihnachten und Neujahr auf Insta verschlafen, dafür in Mexiko gewesen", hatte sie eine ganze Reihe von Bildern betitelt. Von einer Hochzeit war zu diesem Zeitpunkt aber noch keine Rede.

Instagram / julietteschoppmann1 Juliette Schoppmann zu Gast bei "Deutschland sucht den Superstar" 2020

Instagram / tahnee Juliette Schoppmann und Tahnee in Mexiko

Instagram / tahnee Tahnee in Mexiko

