Ernste OP: Juliette Schoppmanns Gebärmutter wurde entfernt

Sie geht offen damit um! Juliette Schoppmann (43) sorgte vor allem in den vergangenen Monaten für sehr viele herzerwärmende News. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass der DSDS-Star geheiratet hat – und zwar die Komikerin Tahnee Schaffarczyk (31). Seitdem teilen sie nur allzu gerne mit, wie glücklich sie miteinander sind. Auch in schweren Zeiten stehen sie sich selbstverständlich bei, wie nun deutlich wird. Juliettes Gebärmutter musste entfernt werden.

Das erzählt die Musikerin in ihrem Podcast "Fühl Vergnügen" mit Tahnee. "Ich hatte letzte Woche einen Eingriff. Da wurde mir die Gebärmutter entfernt und deswegen ist mein Lachen gedämpft, weil es noch wehtut", offenbart Juliette ganz offen. Sie scheint es mit viel Humor zu nehmen. Trotzdem ist ihr klar, wie ernst das gewesen ist, auch für ihre Ehefrau. "Ich weiß, wie das ist, wenn man für sich selber denkt: 'Ach nicht so schlimm, weitermachen.' Aber die Menschen, die euch lieben, die leiden so sehr mit", führt sie aus.

Daraufhin gab die 43-Jährige einen gut gemeinten Rat mit: "Vielleicht einmal mehr zum Arzt gehen als zu wenig." Der Grund für den Eingriff sei Juliettes Krankheit Endometriose gewesen. Die beiden Frauen wollen mit ihrem öffentlichen Gespräch darüber für mehr Aufklärung sorgen. "Es ist wahnsinnig nervig, weil das eine Krankheit ist, die unheilbar ist", betont Juliette abschließend.

Instagram / tahnee Tahnee Schaffarczyk und Juliette Schoppmann

Instagram / julietteschoppmann1 Juliette Schoppmann und Tahnee Schaffarczyk im April 2023

Instagram / tahnee Juliette Schoppmann und Tahnee Schaffarczyk

