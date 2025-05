DSDS-Star Juliette Schoppmann hängt Musikkarriere an Nagel

Juliette Schoppmann (45) verpasste in der allerersten Staffel von DSDS nur knapp den Sieg und landete auf dem zweiten Platz. Obwohl sie ihre Fans weiterhin mit Musik beglückte, wurde es seit rund zehn Jahren still um das Gesangstalent. Nun meldet sich die Sängerin mit einem emotionalen Video auf Instagram und verkündet: Sie kehrt der Musikbranche den Rücken. "Wie ich als Mensch gestrickt bin, bin ich vielleicht ein wenig zu sensibel für diese Welt. Ganz, ganz schwierig", gibt sie zu und ergänzt: "Ich kann das so nicht mehr und genau aus diesem Grund wird es auch keine Musik mehr geben."

Laut Juliette gefällt ihr das Vocal-Coaching zwar sehr, anders sehe es jedoch mit dem Produzieren eigener Songs aus. Sie erklärt: "Es hat sich in der Musikbranche zwar sehr viel getan auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es, was das Menschliche betrifft, gar nicht verändert." Ein weiterer Grund für den radikalen Schlussstrich ist außerdem das Wohlbefinden der Musikerin: "Es hat sich im Laufe der letzten Jahre so viel bei mir verändert, vor allem gesundheitlich." Statt neue Songs zu veröffentlichen, was sie für den 2. Mai geplant hatte, hängt sie dies vorerst an den Nagel.

Ganz müssen ihre treuen Fans aber nicht auf Juliette verzichten. In ihrem Video verspricht sie, dass sie sich ab sofort regelmäßiger melden und neuen Themen widmen wird: "Ich habe Lust, diese Plattform zu nutzen, um mehr über solche Dinge zu sprechen und Dinge, die uns allen vielleicht helfen – egal in welcher Form auch immer. Sei es mental oder kleine Tricks im Alltag, was auch immer uns da zusammen hilft." Von ihren über 100.000 Bewunderern auf dem Portal bekommt sie zumindest jetzt schon viel Zuspruch und Verständnis. DSDS-Star Alicia-Awa Beissert (27) kommentiert zum Beispiel: "Ich fühl's so sehr! Drücke dich ganz fest, mein Herz."

Instagram / julietteschoppmann1 Juliette Schoppmann, DSDS-Bekanntheit

