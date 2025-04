"Die Richtige": Tahnee Schaffarczyk schwärmt von Ehefrau

Stand-up-Comedienne Tahnee Schaffarczyk (33) begeisterte am Montagabend das Publikum im ausverkauften Circus Krone in München mit ihrem neuen Bühnenprogramm "Blütezeit" – und rührte dabei mit einer ganz persönlichen Liebeserklärung an ihre Ehefrau Juliette Schoppmann (45), die als Sängerin durch DSDS bekannt wurde. Vor über zwei Jahren hatte das Paar mit einem Hochzeitsfoto seine heimliche Heirat öffentlich gemacht. "Ich bin glücklich und angekommen, auch in meiner Beziehung", schwärmte Tahnee laut Berichten der Bild auf der Bühne. "Ich habe die allerbeste Frau der Welt und die habe ich auch noch geheiratet. Ich wusste sofort, dass sie die Richtige ist und habe den Sack gleich zugemacht." Damit sorgte die Komikerin für emotionale Gänsehautmomente zwischen gewohnt pointierten Witzen und frechen Parodien.

Tahnee, die offen zu ihrer sexuellen Orientierung steht, ließ das Publikum auch an ihren Zukunftsplänen teilhaben – natürlich auf ihre ganz eigene, humorvolle Weise. "Irgendwann ziehen meine Frau und ich aufs Land, mit Hühnern und so", verriet sie ihrem Publikum. "Und dann werden wir so richtig schöne Landlesben." Selbst das Thema Nachwuchs wurde angesprochen: Obwohl Tahnee betonte, sie liebe Kinder, könne sie sich aktuell eher vorstellen, Tante zu werden – weil sie sich selbst manchmal noch wie ein großes Kind fühle. In ihrer typischen Art malte sie sich aus, wie sie den Nachwuchs ihrer Freundinnen und Freunde mit Ausflügen und überteuertem Spielzeug verwöhnen und ihn abends wieder mühelos zurückgeben könne.

Juliette und Tahnee teilen immer wieder offen Details aus ihrer Beziehung mit der Öffentlichkeit. Im Podcast "Fühl Vergnügen" plauderte die Komikerin offen aus, dass sie die Sängerin durch die Arbeit kennengelernt hatte. "Ich habe mich sofort verknallt!", schwärmte die 33-Jährige. Trotz der sofortigen Sympathien füreinander haben es die beiden Frauen zu Beginn aber erst mal langsam angehen lassen, um sich ihrer Gefühle klar zu werden.

Instagram / tahnee Juliette Schoppmann und Tahnee Schaffarczyk, März 2025

Instagram / tahnee Tahnee Schaffarczyk und Juliette Schoppmann

