Kopf-an-Kopf-Rennen: Wer gewinnt bei "Grill den Henssler"?

Wer grillte am Ende wen? An den Kochplatten des Sommer-Specials von Grill den Henssler ging es mal wieder heiß her. Dabei musste sich der feurige Profi-Koch Steffen Henssler (50) in mehreren nervenaufreibenden Gängen wieder einmal gegen seine prominenten Konkurrenten beweisen. Mit dabei waren diesmal Comedienne Tahnee (31), Moderator Jan Köppen (40) und Schauspieler Sven Martinek (59). Während der Show lieferten sich diese ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem TV-Koch. Doch wer konnte am Ende den Sieg mit nach Hause nehmen?

Unter tobendem Applaus wird Steffen ein allerletztes Mal in diesem Sommer von dem Publikum empfangen. Doch dann heißt es auch schon: Ran an den Grill. Nachdem der Impro-Gang in einem Unentschieden endete, kann sich Sven in der Vorspeise durchsetzten. Im Hauptgang liefert sich Tahnee dann einen Schlagabtausch mit dem Profi – jedoch kann ihr Roastbeef am Ende nicht überzeugen. Im alles entscheidenden letzten Gang muss dann noch der gebürtige Hesse Jan ran. Und siehe da: Auch hier haut der TV-Koch die Jury vom Hocker. Und das ausgerechnet mit einem gegrillten Apfel mit Handkäs. Schlussendlich kann Steffen mit 104 zu 92 Punkten den Sieg der finalen Sendung für sich behaupten.

Für Sven markierte der Abend derweil einen ganz besonderen. Denn als gebürtiger Magdeburger handelte es sich dabei um ein Heimspiel. Und damit nicht genug: Denn als einziger Promi der heutigen finalen Show war er zuvor noch nie gegen Steffen angetreten. "Ihr seid eine geile Familie, muss ich sagen – man fühlt sich sofort aufgehoben", schwärmte der "Der Clown"-Darsteller bereits direkt zu Beginn der Folge.

VOX Tahnee, Sven Martinek und Jan Köppen kochen bei "Grill den Henssler"

VOX Steffen Henssler, Sven Martinek, Tahnee und Jan Köppen bei "Grill den Henssler"

VOX Sven Martinek bei "Grill den Henssler"

