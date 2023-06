Tahnee ist "größter Fan" von Ehefrau Juliette Schoppmann

Tahnee Schaffarczyk (31) kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus! Anfang des Jahres haben die Comedienne und Juliette Schoppmann (43) ihre Liebe offiziell gemacht – und das auf unkonventionelle Art und Weise! Immerhin haben die zwei ihre Beziehung mit Hochzeitsfotos der beiden bestätigt. Seitdem schweben die beiden Turteltauben auf Wolke sieben und teilen ihre Gefühle inzwischen gerne mit ihren Followern. Tahnee findet nun liebevolle Worte für ihre Ehefrau!

Im Rahmen ihres Podcasts "Fühl Vergnügen" gewähren Tahnee und Juliette einen Einblick in ihr gut gehütetes Privatleben. Darin sprechen die Stand-up-Komikerin und die einstige DSDS-Kandidatin unter anderem auch offen über ihre gemeinsame Beziehung. Vor allem Tahnee verrät in der aktuellen Folge, wie vernarrt sie in ihre Ehefrau ist: "Ich bin dein größter Fan! Ich weiß nicht, wie ich ohne dich existiert habe."

Weiter plaudert die 31-Jährige aus, dass sie das Gefühl habe, ihre Angetraute schon ewig zu kennen. Und das, obwohl die zwei noch gar nicht so lange gemeinsam durchs Leben gehen. "Wir sind noch gar nicht so lange zusammen, haben aber sofort den Sack zugemacht", erzählt Tahnee in der neuen Podcast-Folge weiter.

Instagram / tahnee Juliette Schoppmann und Tahnee

Instagram / tahnee Tahnee in Mexiko

Instagram / tahnee Juliette Schoppmann und Tahnee Schaffarczyk im Januar 2023

