Das ging fix: Laura Papendick schwanger von Alex Hindersmann

Damit hat wohl keiner so schnell gerechnet: Alexander Hindersmann (34) wird Vater! Erst vor einem halben Jahr machte der Ex-Bachelorette-Kandidat seine Beziehung zu RTL-Moderatorin Laura Papendick (34) publik – und jetzt verkündeten die zwei überglücklich ihre Schwangerschaft: "Wenn aus Liebe Leben wird! Die Vorfreude ist riesig…", jubeln sie auf Instagram. In dem Video ist auch schon eine erste Ultraschallaufnahme zu sehen.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de