Zwei Monate nach Geburt: Laura Papendick moderiert wieder!

Laura Papendick (34) kommt zurück aus der Babypause! Die Sportmoderatorin und ihr Partner Alexander Hindersmann (35) haben Anfang Juli ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. Seitdem genießt das Paar die erste Zeit mit seinem kleinen Söhnchen in vollen Zügen. Doch nur rund zwei Monate nach der Geburt geht es für die Neu-Mama nun wieder zurück in den Berufsalltag: Laura moderiert bald ihr erstes Fußballspiel nach der Entbindung!

Wie die 34-Jährige gegenüber RTL erklärt, habe sie sich von der Geburt überraschend schnell wieder erholt. Ihr sei aber auch schon vorher klar gewesen, dass sie keine längere Babypause machen werde: "Meine kleine Familie ist das Wichtigste in meinem Leben, aber auch meinen Job liebe ich und möchte ihn weiter ausführen." Am Donnerstagabend wird Laura deshalb wieder im Stadion stehen und das Qualifikationsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und PFC Levski Sofia moderieren. Ihr Sohnemann bleibe in der Zeit bei ihrem Freund, der eine tolle Unterstützung sei: "Wir teilen uns alles super auf, sodass ich zwar etwas traurig, aber mit einem super Gefühl zur Arbeit fahren kann."

Ihren Nachwuchs halten Laura und Alex bisher noch aus der Öffentlichkeit raus. Auch den Namen haben die zwei noch nicht verraten. Aber soll sich dies noch ändern? "Das wissen wir noch nicht. Stand jetzt zeigen wir ihn noch nicht. Momentan genießen wir einfach alles als kleine Familie", erklärte der Realitystar kürzlich in seiner Instagram-Story.

Instagram / alexander_hindersmann Laura Papendick und Alex Hindersmann mit ihrem Sohn, Juli 2023

Getty Images Laura Papendick und Alexander Hindersmann, TV-Gesichter

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann mit seinem Baby

