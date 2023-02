Dschungelcamp-Rückkehr: Kandidaten zoffen sich am Flughafen

Da ist bei den Dschungelcamp-Kandidaten wohl einiges hochgekocht! Die diesjährige Staffel ist gerade erst beendet und die Camper sind bereits zurück auf deutschem Boden. Kaum eine Staffel ließ die Zuschauer mit so viel Zoff in der und um die Show zurück. Im großen Wiedersehen krachte es vor allem zwischen Cosimo Citiolo (41) und seinen Mitcampern. Doch auch auf dem Heimflug gab es Turbulenzen: Zwischen den Dschungelstars eskalierten die Streitigkeiten am Flughafen gewaltig.

Beobachter der Auseinandersetzungen zwischen den ehemaligen Kandidaten verrieten Bild, was sich während des achtstündigen Aufenthalts am Flughafen von Singapur abgespielt haben soll. Zunächst geriet wohl erneut Cosimo mit Djamila Rowes (55) Begleitung Yvonne Woelke (41) aneinander. Diese soll seiner Freundin Nathalie vorgeworfen haben, heimlich Informationen an Iris Klein (55) weitergeleitet zu haben. Der einstige DSDS-Kandidat habe Iris daraufhin sogar angerufen und beschuldigt, die Anwesenden gegeneinander aufzuhetzen.

Parallel soll auch der Streit von Cosimo und seinem einstigen Kumpel Gigi eskaliert sein. Der begann bereits in Australien. In Singapur soll Gigi dem Entertainer erneut vorgeworfen haben, er habe unter anderem mit Calvin Kleinen (30) schlecht über ihn geredet. Der Realitystar wurde wohl per Videocall dazu geholt. Cosimo soll am Ende so wütend gewesen sein, dass er dem Ex on the Beach-Kandidaten sogar drohte.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Gregorowius Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus, Sommerhaus-Bewohner 2022

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Juni 2022

RTL / Stefan Thoyah Cosimo Citiolo und Gigi Birofio, Dschungelcamper

