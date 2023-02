Spricht Gisele Bündchen bald über Trennung von Tom Brady?

Wird sie das erste Mal über die Trennung sprechen? Das Model Gisele Bündchen (42) und der Football-Spieler Tom Brady (45) waren seit 2009 verheiratet. Im Herbst vergangenen Jahres trennte sich das Paar und ließ sich auch direkt scheiden. Gemeinsam haben sie während ihrer Beziehung zwei Kinder bekommen, die für beide an oberster Stelle stehen. Öffentlich hat sich bis jetzt keiner der beiden zu der Trennung geäußert. Wird sich das bald ändern? Mit Gisele ist wohl eine Cover-Story in Planung.

Wie das amerikanische Magazin Page Six jetzt erfahren haben will, soll Gisele in einer Titel-Story der Zeitschrift Vanity Fair über die Scheidung von Tom berichten. Sprecher von Vanity Fair wollten sich bislang noch nicht zu den Behauptungen äußern. "Ich kann mir vorstellen, dass das Cover in der April-Ausgabe erscheinen wird", erzählte wohl ein Insider der Medienbranche. Das solle gut passen, da der April der Monat der Erde ist – ein wichtiger Aspekt für das Model.

Ob Gisele auch schon wieder neu verliebt ist? Darüber kann nur spekuliert werden. In den vergangenen Wochen wurde sie häufig zusammen mit ihrem Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente gesehen. Doch die beiden sollen wohl nur gute Freunde sein.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2018

ActionPress Gisele Bündchen, Model

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen sowie ihre Kinder im Juli 2013

