Helle Haare: So süß geht Gisele Bündchen mit Baby spazieren

Gisele Bündchen (44) zeigte am Donnerstag, dem 8. Mai, am Strand von Florida ihren neugeborenen Sohn, den sie mit Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente (35) teilt. Das Model trug den kleinen Jungen in einer Trage auf der Brust und präsentierte damit nicht nur stolz seinen Nachwuchs, sondern ließ auch einen ersten Blick auf dessen blonde Haare zu. Mehr war von ihrem Wonneproppen nicht zu erkennen. Gisele wirkte überglücklich und gab ihrem Kind unter anderem einen Kuss, während sie in einem sportlichen Outfit und Basecap mit ihrem Hund Gassi ging.

Für die Berühmtheit ist es das dritte Kind. Aus ihrer früheren Beziehung mit Tom Brady (47) hat Gisele bereits einen Sohn namens Benjamin Brady (15) und eine Tochter, die Vivian Lake Brady (12) heißt. Obwohl sie und ihr Partner Joaquim nach der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes aktuell nicht glücklicher sein könnten, möchte die Brasilianerin nichts überstürzen. Laut einem Insider von Us Weekly ist das Paar zwar "verliebt und glücklich", eine Hochzeit planen beide zurzeit jedoch nicht.

Giseles Beziehung mit Joaquim Valente wurde im Sommer 2023 publik, ein Jahr nach der Scheidung von Tom. Laut Angaben von Vertrauten verkündete die Dreifachmama ihrer Familie und ihrem Ex die Schwangerschaft selbst, um Gerüchten vorzubeugen. "Gisele und Joaquim hatten eigentlich keine gemeinsame Familienplanung. Es war nicht geplant, aber Joaquim hat sich sehr gefreut", behauptete ein Insider gegenüber Daily Mail.

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

Backgrid/MEGA Gisele Bündchen in Miami, Oktober 2024

