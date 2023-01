Romantischer Ausritt? Gisele Bündchen und Joaquim zu Pferd

Bahnt sich da etwas Ernstes zwischen ihnen an? Seit ihrer Scheidung von NFL-Star Tom Brady (45) im vergangenen Herbst brodelt die Gerüchteküche rund um Gisele Bündchen (42). Die brasilianische Schönheit ist wieder auf dem Single-Markt - oder etwa doch nicht? Vor einigen Wochen wurde sie schon einmal mit ihrem Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente geblitzt. Jetzt tauchten Bilder der beiden auf, die sie beim Reiten zeigen!

Das Supermodel und der Sporttrainer wurden beim gemeinsamen Ausritt in Costa Rica geknipst. Auf den Fotos, die TMZ vorliegen, wirkt es, als trage die 42-Jährige kein Make-up. Ihr wallendes Haar fällt locker über ihre Schultern und es scheint, als würde Gisele, die auf den Bildern immer wieder lächelt, den Ausflug sehr genießen. Ebenso leger wie die Brasilianerin trabt Joaquim in grauen Jeans und mit umgedrehter Baseballkappe auf seinem Pferd neben ihr her. Rund zwei Stunden seien die beiden durch den Dschungel geritten.

Die beiden hatten die Gerüchteküche zum ersten Mal beim gemeinsamen Joggen in Costa Rica angeheizt. Gisele soll Joaquim schon seit rund zwei Jahren kennen. Zuerst hatte sie selbst Unterricht bei ihm genommen, anschließend dann auch ihre Kinder bei dem Lehrer für Selbstverteidigung angemeldet.

Anzeige

MEGA Gisele Bündchen, Model

Anzeige

MEGA Gisele Bündchen und ihre Tochter Vivian

Anzeige

MEGA Gisele Bündchen mit ihrer Tochter Vivian Lake und ihrem Sohn Benjamin Rein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de