Vor "Let's Dance": Alles über Becker-Tochter Anna Ermakova

Nur noch wenige Tage, bis Let's Dance wieder über die Fernsehbildschirme flimmert! Seit Anfang des Jahres ist bekannt, welche 14 Promis sich ab dem 17. Februar aufs TV-Parkett wagen: Neben Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (34), Ex-Bachelorette Sharon Battiste (31) und Netz-Bekanntheit Knossi (36), wird auch Boris Beckers (55) Tochter Anna Ermakova (22) ihr Können unter Beweis stellen. Aber was ist eigentlich bekannt über das Model?

Die 22-Jährige ist das uneheliche Kind von Boris Becker und Angela Ermakova. Während Boris noch mit Barbara Becker (56) verheiratet war, hatte er eine Affäre mit Angela, aus der Anna stammt. Die Beauty wurde in London geboren und wuchs bei ihrer Mutter auf. Als Kind wurde sie größtenteils aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Als sie älter wurde, versuchte sie sich als Model. Wie Bild berichtet, studierte die rothaarige Schönheit außerdem in London Kunstgeschichte. Ihr großer Traum sei allerdings die Schauspielerei: "Ich bin zwar schüchtern und habe Angst, abgelehnt zu werden – trotzdem will ich es versuchen!"

Vor der Tanzshow habe Anna Respekt. Im RTL-Interview gab sie preis: "Ich weiß, dass es schwer wird, aber ich freue mich auf die Herausforderung!" Sie sei aber auch sehr froh über die Chance: "Ich freue mich sehr, bei 'Let's Dance' mitzumachen. Ich wollte schon immer die Zeit und die Gelegenheit haben, auf professionelle Weise tanzen zu lernen."

Anzeige

Getty Images Anna und Angela Ermakova im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Boris Becker, ehemaliger Tennisprofi

Anzeige

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de