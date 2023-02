Nach "Temptation Island"-Drama: So sollte Tommys Neue sein!

Tommy Pedroni hat genaue Vorstellungen! Der Realitystar ist vor allem durch seine Teilnahme an den Shows Ex on the Beach und Temptation Island V.I.P. bekannt. Den TV-Treuetest hatte er mit seiner damaligen Partnerin Sandra Sicora (30) nicht bestanden. Die Trennung von der Kölnerin scheint der Franzose jedoch verarbeitet zu haben – zumindest ist er wieder bereit für Datingshows. Doch wie sollte Tommys Neue eigentlich sein?

Wie er gegenüber Promiflash ausplaudert, sollte seine zukünftige Partnerin sportlich sein: "Ich selbst bin sehr sportlich. Ich will jemanden, der auch ins Fitnessstudio geht und darauf achtet, wie sie aussieht." Doch auch andere optische Eigenschaften sind Tommy wichtig. "Sie darf auch nicht zu klein sein, weil ich sehr groß bin", betont der Hottie. Selbstverständlich müsse er sich von seiner Herzensdame angezogen fühlen – er lege aber auch Wert auf ihren Charakter.

"Mir ist Humor sehr wichtig. [Ich brauche eine Person], die weiß, was sie will", führt er weiter im Gespräch mit Promiflash aus. Tommy wolle keine Frau an seiner Seite, die schon mit schlechter Laune aufwacht und eine Flappe zieht.

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora und Tommy Pedroni im Mai 2022

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Realitystar

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni im September 2021

