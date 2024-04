Deswegen begrüßte "Prominent getrennt"-Sandra Rivalin Kim

Vor wenigen Tagen ging Prominent getrennt in die nächste Runde. In der Show traf Sandra Sicora (31) nicht nur auf ihren Ex Tommy Pedroni, sondern auf ihre Rivalin Kim Virginia Hartung (28). Bereits die Begrüßung der ehemaligen Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmerinnen fiel ziemlich frostig aus – denn obwohl Kim auf ihre Kontrahentin zuging, blockte diese zunächst ab. Gegenüber Promiflash verrät die ehemalige Ex on the Beach-Kandidaten, warum sie sich dann doch umentschied. "Ich habe Kim in den sozialen Medien blockiert, also wollte ich sie dort auch ignorieren. Ich werde ihr sicherlich keine Hand geben, wenn sie mich nur zehn Minuten später beleidigt", wettert Sandra im Interview und räumt dann aber ein: "Ich habe nur aus Respekt vor Tommy 'Hallo' gesagt, weil er es so wollte."

Dass Sandra und Kim anecken werden, wird recht schnell deutlich. Als der Ex-Affäre von Mike Heiter (31) bewusst wird, dass ihre Reality-TV-Kollegin einziehen wird, wettert sie in der ersten Folge von "Prominent getrennt": "Es kommt einfach Sandra! Wenn ich die schon sehe auf dem Bild, könnte ich schon kotzen." Auch dass Sandra ihr bei der Begrüßung nicht die Hand geben will, geht Kim gehörig gegen den Strich: "Die ist halt ein bisschen psycho unterwegs." Laut der 28-Jährigen habe ihre Kontrahentin nicht einmal "die Mindestrespektebene" erfüllt.

Doch auch Tommy passte das Verhalten seiner Ex nicht. Gegenüber Promiflash verriet er zudem, dass er sich wegen Sandra und ihren Streitigkeiten mit den anderen Kandidaten mächtig Gedanken machte. "Allgemein, dass Sandra fast mit jedem vor Ort Probleme hatte, war natürlich nicht cool für mich. Wir müssen schauen, dass wir bei den Votings nicht rausgewählt werden", gab der Hottie zu.

Anzeige Anzeige

RTL Kim Virginia Hartung, "Prominent getrennt"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

RTL Tommy Pedroni und Sandra Sicora bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Sandras Verhalten? Das ist echt superkindisch! Na ja, immerhin hat sie dann für Tommy "Hallo" gesagt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de