"Wieder Single": Tommy Pedroni hätte Lust auf Datingshows

In der diesjährigen Staffel von Temptation Island V.I.P stellten Tommy Pedroni und Sandra Sicora (30) ihre Beziehung auf den Prüfstand. Jedoch ohne positiven Ausgang. Der gebürtige Franzose musste nämlich mitansehen, wie Sandra viel Nähe von Verführer Flocke zuließ. In der Konfrontation zeigte die Influencerin beim finalen Lagerfeuer jedoch keine Einsicht und es kam zur Trennung. Als frischgebackener Single habe Tommy nun Lust auf Dating-Formate!

In einem Bild-Interview gibt der Reality-Star zu, dass eine Teilnahme an Datingshows jetzt für ihn infrage komme. "Ich bin jetzt wieder Single und ich denke, ich habe genug durchgemacht", erklärt er. Insbesondere das internationale Format "Too Hot to Handle" habe es ihm angetan. In der Show geht es darum, keine körperliche Nähe zu einem anderen Teilnehmer aufzubauen. Sollte es doch passieren, kommt das den Kandidaten teuer zu stehen.

Der Blondschopf sei aber auch nicht abgeneigt, bei anderen Reality-Formaten mitzumachen. So habe er auch an einer Teilnahme am Dschungelcamp Interesse. Ein freier Platz für die kommende Staffel wurde ihm allerdings direkt vor der Nase weggeschnappt. Denn sein "Temptation Island V.I.P"-Kollege Gigi Birofio wird am 13. Januar in den australischen Urwald ziehen.

Temptation Island V.I.P., RTL+ Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni im September 2021

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Influencer

