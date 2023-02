Süß: Alison Brie und Dave Franco turteln auf Red Carpet

Alison Brie (40) und Dave Franco (37) scheinen noch so verliebt wie am ersten Tag. 2011 hatten sich die "Community"-Darstellerin und der Scrubs-Star kennengelernt – und erlebten erst mal einen 48 Stunden langen Rausch aus Drogen und Sex. Seitdem gehen die zwei Schauspieler gemeinsam durchs Leben und setzten ihrer Liebe mit ihrer Hochzeit im Jahr 2017 die Krone auf. Für ihren neuen gemeinsamen Film erschienen die Schauspieler jetzt Seite an Seite auf dem Red Carpet.

Brie zeigte sich bei der Premiere auf dem roten Teppich in einem umwerfenden schwarz-gold glitzernden Minikleid. Die Schauspielerin vervollständigte ihren Look auf dem roten Teppich am Mittwochabend mit einem Paar schwarzer Plateau-Pumps. Dave trug ein schwarzes Hemd unter einem schwarz-weißen Jackett. Außerdem kombinierte er eine schwarze Brosche an seiner Jacke mit einer passenden schwarz-weißen Hose und einem schwarzen Gürtel. Der Schauspieler und Regisseur vollendete seinen Look mit einem Paar glänzender schwarzer Schuhe.

Ihr neuer Film "Somebody I Used To Know" handelt von einer Frau namens Ally (gespielt von Brie), die zum ersten Mal seit Jahren in ihre Heimatstadt zurückkehrt. Sie trifft auf ihren Ex-Freund Sean (gespielt von Jay Ellis) und beginnt sich zu fragen, warum sie ihn vor all den Jahren verlassen hat. Ihre Gefühle werden noch komplizierter, als sie Seans Verlobte Cassidy (gespielt von Kiersey Clemons, 29) kennenlernt, die Ally an sich selbst in diesem Alter erinnert.

Anzeige

Getty Images Alison Brie und Dave Franco, Februar 2023

Anzeige

Getty Images Dave Franco, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Alison Brie und Dave Franco, Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de