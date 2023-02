"Wäre bereit": Natascha Ochsenknecht hat Lust auf neue Liebe

Natascha Ochsenknecht (58) ist offen, sich zu verlieben! Zuletzt war die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht (67) mit dem ehemaligen Fußballspieler Umut Kekilli (38) durchs Leben gegangen. Danach datete sie den sechs Jahre jüngeren Kameramann Oliver Schumann. Seitdem war es bei ihr eher ruhig in Sachen Liebe. In der ersten Staffel der Realityshow ihrer Familie versuchte die Blondine sich im Online-Dating. Gibt es aktuell jemand Besonderen in Nataschas Leben?

Bei der Pressekonferenz zum Start der zweiten Staffel von Diese Ochsenknechts traf Promiflash die 58-Jährige. "Klar war ich mal auf einem Date und war essen. Ist ja nicht so, dass keiner Interesse hat", enthüllte die Dreifachmama über ihr Liebesleben. Sie habe aber viele Projekte, auf die sie sich aktuell lieber konzentriere. Trotzdem sei sie nicht ganz und gar abgeneigt: "Wenn irgendwann ein Typ vor mir steht, wo ich sage 'Oh mein Gott". [...] Da bin ich jetzt auch bereit zu sagen, da kann man auch mal austesten, funktioniert das mal wieder irgendwie so einen Weg mit jemandem gemeinsam zu gehen."

Von ihrem Traummann hat die Mutter von Jimi Blue Ochsenknecht (31) allerdings ganz genaue Vorstellungen. "Ich möchte einen, der näher an mich herankommt. Einer, der ein bisschen älter wäre, wäre schon toll", hatte die Schauspielerin im Gespräch mit RTL erklärt. Eine Altersgrenze ist für Natascha zwar nicht in Stein gemeißelt, aber ein zu junger Hüpfer soll ihr nicht mehr ins Haus kommen.

Diese Ochsenknechts ab 13. Februar exklusiv auf Sky und WOW.

Natascha Ochsenknecht, TV-Bekanntheit

Umut Kekilli und Natascha Ochsenknecht

Natascha und Uwe Ochsenknecht, Februar 2009

