Junge Hüpfer? Natascha Ochsenknecht hat Dating-Altersgrenze

Natascha Ochsenknecht (58) hat genaue Vorstellungen von ihrem zukünftigen Partner. Zuletzt ging die Reality-TV-Darstellerin mit dem ehemaligen Fußballspieler Umut Kekilli (38) durchs Leben. Danach datete sie den sechs Jahre jüngeren Kameramann Oliver Schumann. Daraufhin ist es bei der Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht (66) ruhig in Sachen Liebe geworden. Doch wie sollte ein potenzieller Partner sein? Natascha verrät, dass sie keinen jungen Kerl an ihrer Seite möchte!

"Ich möchte einen, der näher an mich herankommt. Einer, der ein bisschen älter wäre, wäre schon toll", verriet die 58-Jährige im Gespräch mit RTL. Eine Altersgrenze ist bei der Mama von Jimi Blue Ochsenknecht (30) nicht in Stein gemeißelt, aber junges Gemüse soll ihr nicht mehr ins Haus kommen. "Wenn er 68 ist und ein cooler Typ ist, ist es mir auch egal, aber ich will keinen mehr unter 45, wenn es geht", stellte sie klar.

Doch auf Biegen und Brechen braucht Natascha keinen Partner an ihrer Seite, um glücklich zu sein. Immerhin hat die TV-Bekanntheit eine große Familie und viele Freunde. "Immer noch glücklich freiwillig Single. Sollte mich irgendwann mal jemand umhauen, dann wäre es möglich, dass ich vielleicht mal wieder 'Ja' sage", plauderte sie auf Instagram aus.

Anzeige

W.Eibermann/face to face Uwe und Natascha Ochsenknecht, 2009

Anzeige

Getty Images Umut Kekilli und Natascha Ochsenknecht

Anzeige

ActionPress Oliver Schumann und Natascha Ochsenknecht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de