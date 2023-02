Nach Niederlage: Mesut Özil beendet seine Fußballkarriere!

Mesut Özil (34) hängt die Fußballschuhe an den Nagel! Der in Gelsenkirchen geborene Deutsch-Türke hatte seine Profi-Fußballkarriere beim FC Schalke 04 begonnen. 2010 stand er erstmals bei einer Weltmeisterschaft auf dem Platz. Danach wechselte der Kicker in die Champions League zu Real Madrid. Vier Jahre später erreichte er den Höhepunkt einer jeden Fußballerlaufbahn: Der Zweifachpapa wurde mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister. Zuletzt stand er bei Istanbul Başakşehir unter Vertag. Nun wurde öffentlich, dass Mesut seine aktive Spielerlaufbahn beendet!



Das berichtet das türkische Medium Fanatik. Der 34-Jährige habe nach dem letzten Liga-Spiel diese Entscheidung getroffen. Er war aufgrund von Rückenproblemen zuletzt lange nicht zum Einsatz gekommen. Das erste Spiel nach der Pause war eine 0:1-Pleite gegen Kayserispor. Danach sei Mesut nach dem Spiel nicht zum Training erschienen. Offenbar habe er seinen Mitspielern und den Verantwortlichen des Vereins daraufhin mitgeteilt, dass er seinen Vertrag auflösen und seine Karriere beenden werde.

Will der Sportler sich etwa mehr auf seine Familie konzentrieren? Ende des vergangenen Jahres war Mesut zum zweiten Mal Vater geworden. Auf Instagram hatte der Fußballstar das erste Bild seines Nachwuchses geteilt. "Willkommen auf der Welt, unsere kleine Prinzessin Ela", hatte er dazu geschrieben.

Getty Images Mesut Özil beim Europa-League-Viertelfinale in Neapel im April 2019

Getty Images Mesut Özil bei einem Fußballspiel in Bournemouth im Dezember 2019

Instagram / m10_official Mesut Özils Baby Ela

