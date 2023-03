Nach Mesut Özils Karriere-Aus: Seine Frau Amine ist stolz!

Sie steht ihrem Mann bei! Mesut Özil (34) ist seit 2019 mit der einstigen Miss Turkey Amine Gülse (29) verheiratetet und hat mit ihr zwei Kinder. In den vergangenen Jahren musste die Familie des einstigen Fußball-Nationalspielers so einige Male umziehen. Zuletzt ging es in die Türkei, wo der Sportler für Istanbul Başakşehir spielte. Heute verkündete Mesut aber plötzlich, dass er seine Fußballschuhe nun endgültig an den Nagel hängt. So reagiert Amine jetzt auf Mesuts Karriere-Aus!

Nur wenige Stunden nachdem der 34-Jährige sein Statement im Netz teilte, äußert sich nun auch seine Liebste in ihrer Instagram-Story. "Ich bin so stolz auf dich und alles, was du erreicht hast", schreibt die zweifache Mama rührselig zu dem Text ihres Ehemannes und fügt ihrem Posting noch ein paar süße Emojis hinzu. Ganz süß versichert sie ihrem Mesut: "Für immer und ewig an deiner Seite."

Der Deutsch-Türke hat jetzt wohl noch mehr Zeit für seine Familie – auch somit auch für die beiden Töchter. Erst vor rund sechs Monaten bekamen die beiden zum zweiten Mal Nachwuchs: Ihre zweijährige Tochter Eda bekam eine kleine Schwester namens Ela.

Instagram / gulseamine Amine Gülse und Mesut Özil im Oktober 2022

Instagram / gulseamine Amine Gülse und Mesut Özil im November 2019

Instagram / m10_official Mesut Özil mit seiner Tochter Eda

