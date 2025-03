So schlecht ist Mesut Özils Verhältnis zu seiner Familie

Mesut Özils (36) Verhältnis zu seiner Familie ist wohl zerrüttet. Das berichtet nun seine Halbschwester Deniz Kosek gegenüber Bild. Seit mehr als einem Jahr habe sie keinen Kontakt zu dem Fußballprofi, der mittlerweile in der Türkei lebt. "Es gibt mehr Desinteresse als Interesse", erklärt sie. Auch zu ihrem Vater habe Mesut keinen Kontakt mehr. "Mesut hat unseren Vater nicht mal zur Hochzeit eingeladen", erklärt Deniz weiter. Dass der Ex-Kicker sich nicht bei seiner Familie meldet, empfindet seine Halbschwester als traurig.

Die Spannungen in der Familie Özil seien wohl schon früh entstanden. Vater Mustafa, der Mesut bis 2013 als Manager begleitet hatte, habe stets viel Wert auf den sportlichen Erfolg seines Sohnes gelegt, wodurch familiäre Bindungen beinahe völlig in den Hintergrund rückten. "Mesuts Erfolg hat die Familie auseinandergerissen", schildert Deniz dem Blatt weiter. Zudem habe ihr Vater ihr früh klargemacht, dass es reiche, wenn einer in der Familie in der Öffentlichkeit stünde. "Er hat gesagt: 'Eine Berühmtheit reicht in der Familie'. Das war für mich wie eine Ohrfeige", gesteht die Brautstylistin.

Während Mesut zu seinem Vater und seiner Halbschwester offenbar keinen Kontakt pflegt, scheint er anderweitig sein Glück gefunden zu haben. Seit 2017 ist er mit Amine Gülse (31) zusammen. Zwei Jahre nach ihrem Zusammenkommen feierten die beiden ihre Hochzeit in Istanbul. Zusammen haben der Ex-Kicker des FC Arsenal und Amine zwei Töchter namens Eda und Ela. Mesut und seine Frau sind augenscheinlich auch immer noch sehr verliebt. Zu seinem 36. Geburtstag im vergangenen Oktober machte Amine ihm auf Instagram eine niedliche Liebeserklärung: "Wir lieben dich so sehr. Ich wünsche dir noch viele schöne Jahre, mein Schatz. Ich bin so froh, dich zu haben."

Getty Images Mesut Özil, Fußballer

Instagram / m10_official Amine und Mesut Özil mit ihren zwei Töchtern, August 2024

