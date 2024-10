Mesut Özils Frau macht ihm Liebeserklärung am 36. Geburtstag

Heute feiert Fußballstar Mesut Özil (36) seinen 36. Geburtstag. An seinem Ehrentag gratuliert ihm seine Frau Amine (31) auf ganz besondere Weise – nämlich in Form einer süßen Liebeserklärung! "Die Jahre scheinen mit dir zu vergehen. Unsere Mädels und ich haben so ein Glück, weil du ein wundervoller Mann und Vater bist", schwärmt die zweifache Mama zu einem schwarz-weißen Pärchenfoto auf Instagram und fügt hinzu: "Wir lieben dich so sehr, ich wünsche dir noch viele schöne Jahre mein Schatz, ich bin so froh dich zu haben. Alles Gute zum Geburtstag."

Von seinen Fans wird der ehemalige Fußballspieler ebenfalls mit zahlreichen Glückwünschen überschüttet. "Herzlichen Glückwunsch an einen der besten offensiven Mittelfeldspieler aller Zeiten", "Alles Gute zum 36. Geburtstag für Mesut Özil – einer wahren Legende des Fußballs" oder "Heute wird die wohl beste Nummer zehn der Welt 36 Jahre alt. 121 Karriere-Tore, 260 Assists und zwölf Trophäen stehen zu Buche. Alles Gute zum Geburtstag, Mesut Özil", lauten nur einige der nostalgischen Nachrichten seiner Anhänger auf X.

Seit 2017 sind Mesut und Amine offiziell ein Paar. Anfang 2019 gaben der Ex-Kicker und die Schauspielerin ihre Verlobung bekannt – im Juni desselben Jahres folgte dann die große Hochzeit in Istanbul. Unter den Gästen befand sich unter anderem der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan (70). Inzwischen sind die Eheleute auch stolze Eltern von zwei Töchtern: Eda und Ela.

Getty Images Mesut Özil, ehemaliger Fußballspieler

Instagram / m10_official Amine und Mesut Özil mit ihren zwei Töchtern, August 2024

