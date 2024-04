Krasse Transformation: Mesut Özil zeigt seine neuen Muskeln

Im vergangenen Jahr verkündete Mesut Özil (35) seinen Fans traurige Nachrichten: Nach 17 Jahren beendete er seine Karriere als Profifußballer. Nun hat der Sportler jedoch scheinbar eine neue Leidenschaft für sich entdeckt: Das Trainieren im Fitnessstudio. Auf dem Instagram-Profil des ehemaligen Nationalspielers lassen sich nun zahlreiche Fotos und Videos finden, auf denen er im Sportstudio posiert oder sich beim knallharten Training zeigt. Auch sein stolzer Trainer Alper Aksaç veröffentlicht jetzt einen Clip von Mesut. In diesem sieht man, wie der ehemalige Real Madrid-Spieler 50-Kilogramm-Hanteln jeweils mit einer Hand wuchtet. Dazu trägt er zusätzlich noch eine Gewichtsweste!

Auf Instagram zeigen sich die Fans begeistert von der Körpertransformation des Fußballers. "Wow! Özil, was ist denn mit dir passiert", schreibt ein Nutzer verwundert. "Vom Fußballer zum Bodybuilder. Das ist ja der Wahnsinn", drückt ein weiterer User seine Bewunderung aus. Doch nicht nur von den Fans gibt es Lob. Sogar sein Fußballkollege Cristiano Ronaldo (39) hinterlässt einen wohlwollenden Kommentar. "Nicht schlecht, Bruder", schreibt der Manchester United-Star.

Über Mesuts neue Leidenschaft freuen sich seine Fans für ihn. Doch viele wünschen sich auch eine Rückkehr von ihm in den Profifußball. "Lass die Hanteln im Sportstudio und komm lieber zurück auf den Fußballplatz", wünscht sich ein Nutzer auf Instagram. Doch daraus wird wohl wahrscheinlich eher nichts. Im vergangenen Jahr fand der Ehemann von Amine Gülse (30) deutliche Worte auf Twitter (heute X). "Nach reiflicher Überlegung gebe ich meinen sofortigen Rücktritt vom Profifußball bekannt", verkündete der ehemalige Weltmeister im März 2023. Als Grund für das Karriere-Aus nannte er: " In den letzten Wochen und Monaten, in denen ich auch einige Verletzungen erlitten habe, ist es immer klarer geworden, dass es an der Zeit ist, die große Bühne des Fußballs zu verlassen."

Instagram / alperaksacofficial Mesut Özil, ehemaliger Nationalspieler

Getty Images Mesut Özil, Fußballer

