Mesut Özil soll auf Kandidatenliste von Erdoğans AKP stehen

Geht Mesut Özil (34) unter die Politiker? Am 22. Juli 2018 gab der Profifußballer seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft bekannt. Der Grund: Es wurde ein Foto veröffentlicht, auf dem der Sportler gemeinsam mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan posiert. Immer wieder wird die türkische Regierung dafür kritisiert, Menschenrechte mit Füßen zu treten. Jetzt heißt es: Mesut soll für Erdoğans Partei kandidieren.

Am 14. Mai findet in der Türkei die Präsidentschafts- und Parlamentswahl statt. In der Wahl werden die 600 Mitglieder des nationalen Parlaments der Türkei zu bestimmt. Dem türkischen Nachrichtenportal Haber7 zufolge soll Mesut auf der Kandidatenliste der Regierungspartei AKP stehen. Dennoch berichten die türkischen Medien darüber nicht übereinstimmend. Auf den finalen Wahllisten, die veröffentlicht wurden, stehe der Name des 34-Jährigen angeblich nicht.

Erdoğan ließ jedoch verlauten, dass auf der Kandidatenliste der AKP angeblich "überraschende Namen" – darunter der eines Sportlers – stehen werden. Mesut hat sich im Laufe seiner Fußballkarriere mehrfach mit dem türkischen Präsidenten getroffen. Der Politiker war sogar der Trauzeuge auf der Hochzeit des einstigen Fußballstars.

Getty Images Mesut Özil und Lukas Podolski im Jahr 2010

Instagram / gulseamine Amine und Mesut Özil mit ihrer Tochter

Getty Images Mesut und Amine Özil mit Recep Tayyip Erdoğan bei ihrer Hochzeit

