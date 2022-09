Wieder ein Mädchen: Mesut Özil zum zweiten Mal Papa geworden

Sein zweites Kind ist auf der Welt. Mesut Özil (33) spielt derzeit in der türkischen Liga – dort kam der Profifußballer allerdings erst auf zehn Minuten Einsatz in sechs Spielen. Sportlich gesehen könnte es sich für den ehemaligen Spieler der Rekordmannschaft Real Madrid also noch etwas entwickeln. Dafür läuft es privat umso besser: Mesut und seine Partnerin Amine sind zum zweiten Mal Eltern geworden.

Auf Instagram teilte der Fußballstar das erste Bild seines Nachwuchses. "Willkommen auf der Welt, unsere kleine Prinzessin Ela", schreibt der 33-Jährige zu dem süßen Schnappschuss, der seine Kleine in einem weißen Strampler mit weißer Mütze entspannt schlafend zeigt. Die Tochter von Mesut hat damit fast den gleichen Namen wie ihre zwei Jahre ältere Schwester Eda.

Bereits im Juli wurde spekuliert, ob Mesuts Frau Amine ein zweites Kind erwartet. Im Netz teilte die Schauspielerin nämlich einen Schnappschuss, der sie mit einem kleinen Bäuchlein zeigt, auf das sie liebevoll und beschützend ihre Hand legt. Offiziell bestätigt haben aber weder sie noch ihr Mann die Schwangerschaft. Mesuts neuer Post dürfte allerdings Bestätigung genug sein.

Anzeige

Instagram / m10_official Mesut Özils Baby Ela

Anzeige

Instagram / gulseamine Amine Gülse und Mesut Özil

Anzeige

Instagram / gulseamine Amine und Mesut Özil mit ihrer Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de