Mama-Sohn-Duo: Laura Maria Rypa teilt Foto mit Baby Leano

Laura Maria Rypa (27) teilt ein neues Babybild! Erst vor wenigen Wochen erblickte der erste Sohn von der Influencerin und dem Sänger Pietro Lombardi (30) das Licht der Welt. Seitdem gibt die stolze Mama immer wieder kurze Einblicke in ihren Alltag mit dem kleinen Leano Romeo – und postet dabei gerne neue Fotos, ohne sein Gesicht zu zeigen. Auch mit ihrem neusten Bild verzückt Laura nun wieder ihre Fans.

Für ihr neuestes Instagram-Bild hat Laura sich ein hautenges Outfit ausgesucht – und setzt ihren After-Baby-Body damit gekonnt in Szene: Sie posiert vor dem Spiegel in einem braunen Jumpsuit. Ihr Look passt zu den beigefarbenen Söckchen und der cremeweißen Strickjacke des kleinen Leano, der friedlich an ihrer Schulter zu schlummern scheint. Passend zu der Bommelmütze, die ihr Baby auf dem Kopf hat, kommentiert sie den Post mit einem Emoji in Form eines Teddybären.

Gemeinsam mit Pietro scheint Laura den Babyalltag bestens zu meistern. Der DSDS-Juror hat ja auch dank seines Sohnes Alessio schon Erfahrung als Papa. Aber seine Verlobte lobte er via Instagram auch schon in hohen Tönen: "Sie macht das alles super, wirklich. Wir sind echt ein super Team wirklich."

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn Leano Romeo

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Baby Leano, Januar 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

