Baby-Update: Pietro Lombardi und Laura sind ein tolles Team!

Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (27) gewähren einen Einblick in ihren neuen Baby-Alltag! Vergangene Woche bestätigten der DSDS-Juror und seine Verlobte, dass sie Eltern geworden sind. Weil Sohnemann Leano Romeo zu früh das Licht der Welt erblickt hatte, musste die kleine Familie zunächst einige Zeit im Krankenhaus verbringen. Nun sind die drei endlich zu Hause und genießen ihr Familienglück in vollen Zügen. Im Netz verdeutlichen die zwei: Pietro und Laura sind ein super Eltern-Duo!

Via Instagram meldet sich Pietro am Mittwoch mit einem Update vom Sofa und teilt einige Details aus dem neuen Alltag mit ihrem Wonneproppen. "Power Mami. Sie macht das alles super, wirklich. Wir sind echt ein super Team wirklich", freut sich der 30-Jährige in seiner Story, während er auf seine Liebste filmt. Dabei verrät der Sänger, dass ihn sein Kleiner nachts aktuell wach halten würde.

Auch Pietros Sohn aus der Beziehung mit Sarah Engels (30) ist bereits großer Fan seines kleinen Bruders. Die Söhne des "Phänomenal"-Sängers lernten sich nämlich schon in den ersten Tagen kennen, als der Säugling noch im Krankenhaus verweilen musste. "Meine zwei Jungs. Der schönste Moment in meinem Leben. Ich liebe euch", schwärmte Pietro unter einem Instagram-Video, auf dem Alessio seine Hand liebevoll auf den Bauch seines neuen Geschwisterkindes legt.

Getty Images Pietro Lombardi beim Late Night Shopping in Soltau

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio im September 2022

